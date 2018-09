Cidades Apartamento pega fogo na Avenida T-4 e fumaça chama atenção no Setor Bueno, em Goiânia Uma mancha preta do incêndio pôde ser vista de longe e chamou a atenção de moradores e de quem passava pela região

Um incêndio atingiu um edifício residencial no começo da tarde desta sexta-feira (7) na Avenida T-4, no Setor Bueno, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas foram enviadas para conter as chamas. A fumaça do incêndio pôde ser vista de longe e chamou a atenção de moradores. Ainda segundo os bombeiros, não há informações sobre as causas do fog...