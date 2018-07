Cidades Aparecida de Goiânia terá serviços odontológicos gratuitos durante o mês de julho Trailers consultórios estarão estacionados no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, no Residencial Village Garavelo

Durante o mês de julho, moradores de Aparecida de Goiânia poderão receber atendimento odontológico gratuito em unidades móveis. Segundo a Prefeitura do município, que oferece o serviço, o mês foi escolhido por ser período de férias escolares. No decorrer do mês, trailers consultórios estarão estacionados no Centro de Cultura e Lazer José Barroso, no Residencial Villag...