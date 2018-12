Vida Urbana Aparecida de Goiânia inaugura Hospital Municipal nesta quarta-feira com a presença de Michel Temer Unidade de saúde, com capacidade para 230 leitos, vai entrar em funcionamento de forma gradativa a partir da inauguração

Com a presença do presidente Michel Temer será inaugurado nesta quarta-feira (19), às 16 horas, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Construído pela prefeitura local, o hospital terá 230 leitos, 30 deles de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 20 destinados à urgência. A unidade também vai abrigar os primeiros leitos de internação pediátrica do município. A...