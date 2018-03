Após vídeo de crítica à PC, Sindepol processará prefeito de Catalão; assista

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Goiás (Sindepol-GO) vai processar o prefeito de Catalão (GO), Adib Elias (MDB), pelas críticas que ele faz à instituição em um vídeo que está circulando pela internet. A gravação foi feita durante uma aparente reunião de apoiadores e nele o prefeito faz referência à prisão de dois servidores do município que são suspeitos de participar do atentado contra o radialista Ricardo Nogueira, em dezembro do ano passado.

Em sua fala, o emedebista direciona as críticas ao delegado titular da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) em Catalão. “Não são os policiais civis, é a direção da Polícia Civil. Vergonhoso, nojento e asqueroso. Esse delegado, diretor aqui, não descobre nem quem matou cachorro”, afirmou, dizendo em seguida que ele é “funcionário do patrão e não da população”. E completou atacando: “espero que em janeiro eu dê a eles o destino que eles merecem em Goiás”.

Na gravação, Adib Elias ainda questiona: “o que esse cidadão tem na cabeça para dar conta de prevenir alguma coisa? (...) Eles não dão conta de nada, mas quando é para prender dois companheiros...”.

Em entrevista ao POPULAR nesta quinta-feira (1º), a presidente do Sindepol, Silvana Nunes Ferreira, afirmou que “a fala do prefeito foi infeliz e inadequada” e que ela se sentiu “negativamente surpreendida”, visto que o ataque partiu de uma figura pública que deveria trabalhar em prol da sociedade.

A nota de repúdio emitida pelo Sindepol faz referência às falas de Adib no vídeo: “as declarações difamatórias e baixas que tentam intimidar o titular da 9ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) em Catalão e os demais Delegados da região. O verdadeiro intuito é tentar retaliar ação legítima desencadeada por acurada investigação da Polícia Civil de Catalão”.

Além do processo por calúnia e difamação, o Sindepol também abrirá uma ação cível junto ao Poder Judiciário. Silvana Ferreira informou que encaminhará a nota de repúdio ao partido no prefeito nesta sexta-feira (2) exigindo retratação.

A reportagem entrou em contato com o prefeito Adib Elias, deixou recado, mas até a publicação não obteve resposta do emedebista.