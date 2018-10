Cidades Após tiroteio, suspeito de roubar estepes em clube é preso em Goiânia; veja vídeo Ação foi impedida por agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT)

Atualizada às 20h24* Um homem foi flagrado arrombando um veículo na tarde da última segunda-feira (8), no estacionamento do Clube da Saneago, de acordo com a Polícia Civil (PC). Ao perceber a ação do criminoso, o vigilante do local solicitou ajuda dos investigadores lotados na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), unidade vi...