Cidades Após tentar fugir com lençol pela janela, amante de 61 anos cai e sofre traumatismo craniano A mulher tentou escapar do flagrante saindo da casa do homem de 68 anos com quem mantinha um relacionamento em Sorocaba

Uma costureira de 61 sofreu traumatismo craniano ao tentar fugir pela janela com uma corda improvisada feita com lençóis da casa do homem de 68 anos com quem mantinha um relacionamento em Sorocaba, no interior de São Paulo. A mulher está internada em estado gravíssimo. Ela tentou fugir do flagrante assim que a namorada do senhor chegou à residência. Segundos as inf...