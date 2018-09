Cidades Após seis meses, caso Marielle Franco ainda é cheio de mistérios Crime ainda não tem nenhuma resposta sobre quem foram os autores

O assassinato da vereadora do PSOL e ativista de direitos humanos Marielle Franco completou seis meses nesta sexta-feira (14), sem nenhuma resposta sobre quem foram os autores do crime, os mandantes e a motivação. Toda a investigação é cercada de mistério. As poucas informações divulgadas ou vazadas indicam que o assassinato foi um crime sofisticado, cuidadosamente planejado, e po...