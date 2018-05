Cidades Após se perder da mãe, filhote de onça é resgatado em fazenda em Goiás Fazendeiro levou o felino até o quartel do Corpo de Bombeiros em Santa Helena de Goiás

Um filhote de onça parda com aproximadamente 20 dias foi resgatado, nesta quarta-feira (16), em Santa Helena de Goiás, na região Sudoeste de Goiás. Um fazendeiro encontrou o felino, com sinais de desidratação, e o levou até o quartel do Corpo de Bombeiros do município. A suspeita é que ele tenha se perdido da mãe. O filhote foi encaminhado até uma clínica veteri...