Cidades Após roubar residência, homem morre em ação policial em Aparecida de Goiânia Vítimas foram trancadas dentro de um banheiro; outros dois suspeitos continuam foragidos

Atualizada às 9h12. Um homem morreu, na madrugada desta quarta-feira (6), após ação da Polícia Militar (PM), no Setor Central, perto da BR-153, em Aparecida de Goiânia. Segundo a PM, ele e outros dois homens, que continuam foragidos, tinham acabado de assaltar uma casa no Jardim Bela Vista. O trio trancou a família no banheiro e fugiu levando vários objetos pesso...