Cidades Após rompimento e reparos em adutora, abastecimento é normalizado em Aparecida de Goiânia Segundo a Saneago, 31 bairros foram afetados; normalização ocorreu durante a noite de quarta-feira

O abastecimento de água está normalizado, nesta quinta-feira (19), em 31 bairros de Aparecida Goiânia. O rompimento de uma adutora, na noite de terça-feira (17), na Avenida Independência, no Setor Cidade Livre, afetou o fornecimento do serviço. A Saneago informou que os reparos no local foram concluídos por volta das 17 horas e o fornecimento, normalizado no ...