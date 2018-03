Após rompimento de adutora, moradores de Aparecida ainda sofrem com falta de água

Moradores da região da Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia, reclamam que já estão há quase cinco dias sem abastecimento de água. O problema teria começado no dia 1º deste mês, em decorrência do rompimento de uma adutora no início da tarde daquele dia, no Setor Vila Nova.

Uma moradora da Vila Brasília reclama que as reservas que alguns moradores tinham já acabaram. "Para as necessidades mais urgentes, estamos usando água mineral ou buscando em um poço no final da Avenida das Bandeiras", disse. Segundo ela, há clínicas, hospitais e escolas na região em situação crítica.

Rosângela Ribeiro dos Santos Vieira, diretora do Colégio Estadual Professor Gervásio, se viu obrigada a liberar mais de 250 alunos na manhã desta segunda-feira (5) em decorrência da falta de água. "Temos uma caixa d'água que aguentou esses dias que estava sem no setor, mas hoje acabou de vez. A Saneago disse que às 8h seria normalizado, mas até agora, nada", declarou. Ela pontua que, caso a situação persista, os estudantes do turno vespertino também podem acabar sendo dispensados.

Ao Popular, Saneago informou que o Setor Vila Brasília é atendido pelo Reservatório Serrinha, que, segundo a companhia, já está trabalhando com um nível normal de reservação. A orientação é que aqueles que ainda estejam sem água entrem em contato pelo telefone 0800 645 0115 para que equipes sejam enviadas ao local.

A Saneago também declarou que, após os reparos nas adutoras, 90% dos bairros atendidos pelo sistema João Leite já estão abastecidos. "A normalização vem ocorrendo de forma gradual e progressiva desde sexta-feira (02). No entanto, devido à ocorrência de novas quedas de energia elétrica na Captação e na Estação de Tratamento de Água, neste domingo (04) houve nova interrupção na produção do Sistema João Leite, prejudicando a recuperação dos reservatórios", diz nota enviada pela companhia. "Com isso, a normalização total do abastecimento para as regiões de zona alta, em Goiânia e Aparecida de Goiânia, deve ocorrer ao longo desta segunda-feira (05)."