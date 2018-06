Cidades Após revisão, alunos indígenas e quilombolas podem solicitar Bolsa Permanência Na UFG, 135 alunos que ingressaram no primeiro semestre ainda não conseguiram o benefício; nos anos anteriores o sistema abria em meados de março

Estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação em instituições federais podem solicitar, a partir desta segunda-feira (18) a inclusão no Programa Bolsa Permanência (PBP) do governo federal. Os candidatos devem fazer as inscrições pela página do Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP) na internet. Ao todo, serão ofertadas 2,5 mil n...