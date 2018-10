Cidades Após reunião entre OS e sindicato, profissionais do Hugo mantêm paralisações Segundo os funcionários, os salários estão atrasados há cerca de 16 dias

Atualizada às 13h55. Os profissionais do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) decidiram, na manhã desta terça-feira (23), continuar com as paralisações até que os pagamentos atrasados há cerca de 16 dias sejam regularizados. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) informou que está tomando as providências junto ao Instituto de Gestão em ...