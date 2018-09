Cidades Após reclamações de usuários, linha 036 volta a funcionar nesta segunda Atividades estavam suspensas desde a última terça-feira (04) após a implantação da nova linha 933

A linha de ônibus 036, que sai do Terminal Padre Pelágio com destino ao Terminal Recanto do Bosque/ Campus UFG voltou a funcionar na manhã desta segunda-feira (10), após reclamações de usuários. As atividades estavam suspensas desde a última terça-feira (04) após a implantação da nova linha 933. De acordo com o Coordenador técnico da Rede Metropolitana de Transp...