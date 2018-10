Cidades Após queda de jequitibá, árvores do Parque Mutirama em Goiânia serão periciadas Agetul diz que vai solicitar à Amma que verifique condições de outros exemplares. Administração do local afirma que 30 brinquedos foram recuperados e 27 ainda passam por manutenção

A queda de um Jequitibá de cerca de 15 metros em cima da roda-gigante do Parque Mutirama, no Setor Central, em Goiânia, não atrasará a reabertura do parque, prevista ainda para este ano, afirma a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). A árvore atingiu seis assentos do brinquedo que passa por manutenção e danificou uma das cercas do local. Perícias estão ...