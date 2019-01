Vida Urbana Após quatro dias, militares israelenses deixam o Brasil Os militares estrangeiros chegaram com equipamentos que poderiam auxiliar nos trabalhos após o rompimento da barragem da mineradora Vale

Militares das Forças de Defesa de Israel que atuam na tragédia de Brumadinho (MG) devem deixar hoje (31) o Brasil. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, mais cedo, os integrantes da tropa israelense foram homenageados em cerimônia no 12º batalhão do Exército Brasileiro Os militares chegaram ao Brasil na noite do último domingo (27) com equipa...