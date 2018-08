Cidades Após protesto da OAB contra licença-prêmio, juiz se declara suspeito em ação em Goiás Magistrado de Acreúna alegou motivo de foro íntimo e citou críticas pelo presidente da Ordem, que é um dos advogados do processo

O juiz Reinaldo de Oliveira Dutra, da Comarca de Acreúna, na região Sul do Estado, declarou, nesta quinta-feira (2), suspeição para condução de processo defendido pelo advogado e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Goiás, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, e pertences ao mesmo escritório do presidente da Ordem. Reinaldo alegou motivo de foro íntimo e em s...