Vida Urbana Após primeiras denúncias, João de Deus retirou R$ 35 milhões de contas bancárias, diz site João de Deus é considerado foragido

O médium João de Deus retirou R$ 35 milhões de contas bancárias após as primeiras denúncias de abuso sexual, informou o site do jornal O Globo, neste sábado (15). O dinheiro estaria em aplicações em várias contas bancárias. De acordo com o jornal, os investigadores afirmaram que as movimentações financeiras foram feitas na quarta-feira (12). Isso fez com qu...