Vida Urbana Após primeira noite preso, João de Deus recebe visita de advogado; veja vídeo Defensor do médium, Ronivan Peixoto levou uma mala de roupas e remédios, mas medicamentos não puderam ser entregues por não estarem em conformidade com normas da unidade de segurança máxima

Após a primeira noite no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 76 anos, recebeu, na manhã desta segunda-feira (17), a visita do advogado Ronivan Peixoto de Morais Júnior, que integra a sua defesa. Na ocasião, o jurista levou uma mala de roupas para seu cliente e remédios. No entanto, os medicamentos e...