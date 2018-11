Cidades Após negociação com a polícia, homem assassina ex-mulher e se mata com bebê no colo Tratativa com a polícia durou sete horas em Itapira

Depois de sete horas de negociações com a polícia, um homem de 34 anos se suicidou com um tiro na cabeça, com a filha de 1 ano e 7 meses no colo, depois de assassinar a ex-mulher de 22 anos, na madrugada deste domingo, 18, em Itapira, interior de São Paulo. A criança foi resgatada com ferimentos leves. Antes, o autor do crime, Marcos Roberto Parreira, usou o próprio p...