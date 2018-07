Cidades Após morte de paciente do 'Doutor Bumbum', mais dois casos semelhantes são registrados em delegacia Em um dos casos, a paciente começou a sentir falta de ar e já chegou morta ao hospital

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando mais dois casos parecidos com o da bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que morreu depois de fazer com o 'Doutor Bumbum' um procedimento estético para colocar um implante nos glúteos. O mais recente é o de Adriana Ferreira Pinto, que de acordo com o marido, fez um procedimento cirúrgico estético em um consultório de Nit...