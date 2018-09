Cidades Após incêndio, Temer estuda tirar gestão do Museu Nacional da UFRJ O presidente fez um apelo para que empresários participem da composição de fundos a serem criados para a reconstrução do museu

O presidente Michel Temer estuda editar uma medida provisória para retirar o Museu Nacional da alçada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), depois que empresários e banqueiros demonstraram preocupação com a gestão da entidade. Na quarta-feira, 5, em reunião com presidentes de empresas e representantes de bancos públicos e privados, Temer fez um apelo para q...