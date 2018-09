Cidades Após incêndio, manifestantes protestam em frente ao Museu Nacional Grupo gritou "Fora, Temer" e criticou descaso com cultura

Um protesto de indignação e solidariedade após o incêndio no Museu Nacional no Rioreuniu uma multidão na porta da Quinta da Boa Vista na manhã desta segunda-feira (3). Com críticas ao poder público de modo geral e ao governo Temer, o ato apontou descaso com a história do Brasil, a ciência e instituições públicas de ensino e pesquisa. Os manifestantes começaram a...