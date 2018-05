Cidades Após incêndio destruir nove carros em condomínio do Parque Amazônia, perícia apura causas Chamas, segundo o Corpo de Bombeiros, começaram em um veículo no subsolo 2 e se espalhou pelos demais

Uma perícia será realizada, na manhã desta segunda-feira (14), no estacionamento de um condomínio na Rua Uirapuru, no Parque Amazônia, em Goiânia. No local, nove carros, uma motocicleta e duas bicicletas foram destruídos, na tarde deste domingo (13). A investigação deve apontar a causa do incêndio. O major do Corpo de Bombeiros Fernando Caramaschi o fogo começou em...