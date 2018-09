Cidades Após incêndio, Bombeiros realizam medidas de prevenção no Parque Altamiro de Moura Pacheco Incêndio teve início entre a BR-153 e a barragem do Ribeirão João leite

Mais de 30 oficiais do Corpo de Bombeiros permaneciam na manhã desta terça-feira (11) no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, fazendo respaldo do incêndio de grandes proporções que atingiu o local na tarde de segunda-feira (10). Segundo informações da Corporação, o incêndio teve início entre a rodovia e a barragem do Ribeirão João Leite, na BR-153, em Goiânia. Durante a noit...