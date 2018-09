Cidades Após fugir para mata, menino de 8 anos retorna para casa em Goiânia Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe contou que a criança fugiu por medo após quebrar o vidro de uma janela

Um menino de 8 anos voltou para casa no final da noite de terça-feira (4), no Setor Maysa II, em Trindade, após fugir para a mata no período da tarde e não ser encontrado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe contou que a criança fugiu por medo após quebrar o vidro de uma janela. De acordo com a corporação, o menino entrou na mata e não atendeu ao chamado da mãe. E...