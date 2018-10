Cidades Após filho sentir cheiro de queimado, caminhonete de empresária pega fogo na T-3, em Goiânia O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas; não houve vítimas e o veículo precisou ser guinchado do local

Uma caminhonete pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (8), na Avenida T-3, no Setor Bueno, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas e uma viatura foi enviada ao local para combater o fogo. Não houve vítimas e o veículo precisou ser guinchado do local. Condutora do veículo, a empresária Sandra América, de 50 anos, disse que levava o filh...