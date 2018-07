Cidades Após dois meses, famílias de prédio que desabou em São Paulo não receberam ajuda Incêndio ocorrido no último dia 1° de maio provocou queda de edifício

Há mais de dois meses do desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida após um incêndio ocorrido em 1º de maio, ainda há desabrigados acampados no Largo do Paissandu, na capital paulista, aguardando solução do poder público. Segundo os desabrigados, 48 famílias ainda não receberam auxílio-moradia.As vítimas do desabamento, que montaram barracas no largo no dia do incênd...