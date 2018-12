Vida Urbana Após denúncias de abuso sexual, editora suspende distribuição de livro sobre João de Deus Em seu blog, a Companhia das Letras publicou nota em que diz que decisão foi tomada em "comum acordo" entre a editora e a autora da obra

Responsável pela distribuição de uma biografia de João de Deus lançada em 2016, a editora Companhia das Letras anunciou, na tarde desta segunda-feira (10), a suspensão do serviço. Em nota publicada em seu blog, a empresa diz que a decisão foi tomada em “comum acordo” com a autora da obra “João de Deus: Um médium no coração do Brasil”, a historiadora Maria Helena P. T...