Vida Urbana Após denúncias, cinco são detidos suspeitos de roubo de veículos e objetos no Jardim Goiás

Cinco homens foram presos na madrugada deste sábado (15), com suspeitas de terem cometido vários roubos em Goiânia. Policiais militares receberam denúncias de que objetos roubados ontem (14) estariam com o morador de um apartamento, no Jardim Goiás. Ao entrarem no local, as equipes identificaram televisores e carros roubados, além de um revólver, escondido no enc...