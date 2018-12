Vida Urbana Após denúncia anônima, dupla é presa suspeita de vender peças de veículos roubadas em Goiânia Na residência, os policiais encontraram um carro desmontado

Após denúncia anônima, dois homens foram presos, na madrugada deste domingo (9), suspeitos de vender peças de carros roubados no Setor Solar Santa Rita, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o denunciante informou ainda que no endereço havia um veículo desmontando. No endereço, um dos detidos contou aos policiais que o veículo teria sido encontrado abandonado próxim...