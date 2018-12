Cidades Após decisão do STF, caminhoneiros seguem divididos quanto à nova greve O impulso de iniciar uma nova paralisação, que ganhou corpo ao longo da última sexta-feira (7), parece ter perdido força com movimentos ocorridos em Brasília

Com intensas conversas nos grupos de WhatsApp, caminhoneiros de todo o País seguem divididos quanto a uma nova paralisação, em reação à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux de suspender a aplicação de multas pelo descumprimento dos preços mínimos do frete rodoviário até que a corte decida sobre a constitucionalidade do tabelamento -...