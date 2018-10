Cidades Após consumir bebida alcoólica, homem morre afogado em lago dentro de condomínio, em Alexânia Homem teria se afogado no local; testemunhas dizem que ele estava com amigos

O corpo de um homem foi encontrado neste domingo (21) em um lago de Alexânia, cidade a 118 km de Goiânia. A suspeita é de que Luiz Carlos Tavares de Souza, como foi identificado pela corporação, tenha se afogado no local. Segundo o corpo de Bombeiros, testemunhas afirmam que o homem estaria no local acompanhado de amigos e o grupo teria bebido antes do mergulho. Luiz t...