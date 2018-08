Cidades Após colisão, ônibus de turismo tomba e deixa oito feridos em Goiânia Outras duas passageiras sofreram escoriações, segundo o Corpo de Bombeiros

Atualizada às 12h56. Oito passageiros de um ônibus de turismo ficaram feridos após o veículo se envolver em um acidente e tombar, no início da manhã desta quarta-feira (22), no viaduto da Avenida Perimetral Norte com a GO-080, na Vila São Judas Tadeu, em Goiânia. A via ficou em meia pista por cerca de 4 horas e o trânsito foi liberado após o veículo ser guinchado...