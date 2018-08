Cidades Após cirurgia de separação, gêmeas siamesas seguem em estado gravíssimo no HMI, em Goiânia Meninas estão internadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e respiram com a ajuda de aparelhos

As gêmeas siamesas separadas, nesta quinta-feira (23), seguem em estado gravíssimo no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), em Goiânia. As meninas continuam internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e respiram com a ajuda de aparelhos, informou a assessoria da unidade em boletim divulgado nesta sexta-feira (24). Débora e Cata...