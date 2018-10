Cidades Após briga, detento mata colega de cela em Anápolis Reeducando confessou o crime e foi levado para a delegacia

Um detento de 27 anos foi encontrado morto, na manhã desta segunda-feira (15), no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, em Anápolis, na região central do Estado. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), Richard Antonio de Araújo discutiu com outro preso, na noite de ontem (14). Irritado, o suspeito enforcou o detento com uma toalha. Ele c...