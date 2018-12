Vida Urbana Após assassinatos, bairro Capuava vive clima de medo Bairro na Região Oeste passa por sequência de execuções e tentativas de homicídios nas últimas semanas. Em caso mais recente, vítima teve morte filmada e era suspeita de participar de assassinato

A morte de Sullivan Rodrigues Lima, de 30 anos, com vários tiros na tarde do último sábado (29) é um tipo de caso que tem se tornado comum no Bairro Capuava, na Região Oeste de Goiânia, onde o crime ocorreu. O primo da vítima, de 26 anos, foi morto de forma semelhante 16 dias antes e, na última quinta, atiradores fizeram diversos disparos contra uma distribuidora atingindo quatr...