Cidades Após ameaças, soldado da PM pede afastamento depois de veiculação de vídeo em que beija outro homem Leonardo Barcellos Prior, de 27 anos, aparece em vídeo em que dá um 'selinho' em um amigo dentro do Metrô; PM vai apurar 'postura incompatível com os procedimentos de segurança'

O soldado da Polícia Militar de São Paulo Leandro Barcellos Prior, de 27 anos, pediu afastamento de suas atividades profissionais após a divulgação de um vídeo em que aparece beijando outro homem. Após a veiculação da imagem, ele teria recebido ataques homofóbicos virtuais e ameaças de morte. No vídeo, o rapaz aparece mexendo no celular e conversando com um amigo ...