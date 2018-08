Cidades Após ameaçar a ex e sequestrar as filhas, homem é preso em Goiás As crianças foram resgatadas em estado de choque, informou a polícia

Um homem foi preso, na noite desta quinta-feira (16), suspeito de sequestrar suas duas filhas, de 7 e 9 anos, e ameaçar a ex-mulher em Piracanjuba, na região Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, as crianças foram resgatadas em estado de choque. Com o detido, os policiais apreenderam várias porções de drogas e grande quantia de dinheiro em espécie na casa do d...