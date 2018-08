Cidades Após 80 dias de estiagem, Goiânia registra forte chuva Tempo seco tem castigado o goianiense que se espantou com o volume de água que caiu em algumas regiões da cidades no início da noite desta quarta-feira (8)

No dia em que completava 80 dias de estiagem, Goiânia enfim registrou chuva na tarde desta quarta-feira (8). E não foi qualquer precipitação. Em determinadas regiões da cidades o volume de água foi elevado, como no setor Serrinha. De quebra, a umidade relativa do ar, que ultimamente tem castigado o goianiense, aumentou. ☔️ Registro de...