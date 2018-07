Cidades Após 25 anos, país indica conselho para Reserva da Biosfera do Cerrado Colegiado de 23 membros tem representantes de Goiás, DF e outros três Estados

Vinte e cinco anos após ter sido criada para ajudar na preservação da biodiversidade e no desenvolvimento sustentável, a Reserva da Biosfera do Cerrado enfim ganhou seu conselho deliberativo. Formado por representantes de órgãos governamentais, instituições de pesquisa e da sociedade civil organizada, o conselho será responsável por aprovar e coordenar a estrutura do s...