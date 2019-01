Vida Urbana Após 1 mês, medo e ameaças rondam denunciantes de João de Deus Mulheres que relataram experiência de abuso sexual do médium citam comentários em tom intimidador nas redes sociais e desaprovação de familiares por terem feito denúncias

Pouco mais de 30 dias após divulgação de quatro casos de mulheres que disseram ter sido violentadas por João Teixeira de Faria, de 77 anos, o João de Deus, no programa Conversa com o Bial, exibido pela Rede Globo, mais de 100 mulheres já prestaram depoimentos ao Ministério Público. A prisão do médium, realizada no último dia 16 de dezembro é considerada pelos envolvido...