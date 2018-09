Cidades Aos poucos, reforma do Parque Areião, em Goiânia, avança Primeira etapa de revitalização de espaço público de Goiânia tem previsão de entrega para o próximo sábado. Segunda fase de serviço ainda não tem previsão para início

Depois de uma espera de quase um ano, a aguardada revitalização do Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, parece estar próxima de, finalmente, acontecer. Nos últimos 50 dias, a Vila Ambiental, localizada no interior do parque, vem recebendo reparos e caminha para a fase de conclusão, informa a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), prevista para o próximo sábado....