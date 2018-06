Cidades Ao menos 16 das 20 metas do Plano Nacional de Educação estão estagnadas ou regredindo Ao menos três têm prazos intermediários já estão vencidos

Das 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE), ao menos 16 estão estagnadas ou tiveram regressão no Brasil nos últimos quatro anos. O quadro foi apresentado nesta quinta-feira, 7, pelo relatório de acompanhamento do plano feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). Com vigência de 2014 até 2024, o PNE conta com 20 meta...