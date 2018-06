Cidades Ao dar entrada no Hugo, suspeito de matar cabeleireiro disse que havia sido assaltado José de Oliveira Pires, de 60 anos, deu entrada no hospital com ferimento no braço

José de Oliveira Pires, de 60 anos, principal suspeito do assassinato do cabeleireiro Caio Magno, de 23 anos, está internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele respira de forma espontânea e está consciente. De acordo com a adjunta da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), Mirian Vidal, ao procurar atendimento médico nesse sábado (24), com fe...