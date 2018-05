Cidades Anvisa inicia discussão de plantio de maconha para uso terapêutico e pesquisa "A lei já prevê a possibilidade do plantio. Mas é preciso fazer a regulamentação", diz presidente da agência

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dará dentro de três semanas o primeiro passo para a regulamentação do plantio da maconha no Brasil para fins de pesquisa e para uso medicinal. Uma proposta de iniciativa será apresentada durante reunião de diretores da agência. "Somente empresas poderiam fazer o plantio, no caso do uso medicinal", afirmou o presidente d...