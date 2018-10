Cidades Anvisa aprova novos tratamentos contra o câncer Alvos são pacientes com câncer de próstata e um tipo de câncer nos rins

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou esta semana três novos tratamentos para o câncer. Para pacientes com câncer de próstata, foi aprovado o registro do medicamento Erleada (apalutamida), que será comercializado na forma farmacêutica de comprimido revestido, na concentração de 60 miligramas (mg). De acordo com a agência, o remédio, com dose d...