Cidades Antes de matar por engano, policial bebeu assistindo jogo do Brasil Segundo relatório da Polícia Civil do Amapá, o agente Jorge Henrique Banha Picanço teria bebido seis garrafas de 600 ml e levado 12 latas para casa horas antes de atirar em dois jovens, matando um, e cometer suicídio

"Jorge, não atira, não é assalto", alertou a lojista de estabelecimento a agente da Polícia Civil do Amapá pouco antes de confundir dois jovens com assaltantes e efetuar disparos, nesta sexta-feira, 6. Jorge Henrique Banha Picanço, 47 anos de idade, cometeu suicídio após o engano. Um jovem morreu e outro passou por cirurgia. A dona do estabelecimento, que levou tiro d...