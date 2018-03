Angolanos perdem passagens de volta para Luanda por conta de atrasos na liberação da guia do SUS

Em Goiânia desde abril do ano passado, para onde veio em busca de tratamento para o linfohemagioma do filho Arão Guilherme Miranda Manuel, 8 anos, o angolano Domingos Bernardo Manuel terá que adiar o retorno para casa. A demora na liberação da guia do Sistema Único de Saúde (SUS) para a segunda cirurgia da criança, alterou todos os planos do ex-motorista que não vê a mulher e os outros seis filhos há quase um ano.

Com passagem de retorno para Angola marcada para o dia 12 deste mês, pai e filho terão que aguardar no Brasil o momento do novo procedimento cirúrgico. O primeiro ocorreu em novembro do ano passado sob a batuta do médico Zacharias Calil, um especialista em linfohemagioma. Desde então, Arão melhorou muito os movimentos do braço, segundo o médico, mas precisa fazer nova cirurgia na mão, uma vez que o tumor a deixa desproporcional à parte superior.

Domingos, um obstinado pai que mobilizou Luanda, a capital do seu país, em busca de tratamento para o filho, está preocupado. Com o atraso da liberação da guia do SUS, eles perderam as passagens aéreas de retorno, que têm prazo de validade de um ano. Mesmo com o relatório médico em mãos, o ex-motorista não conseguiu adiar as passagens junto à companhia aérea.

Desafios

A luta atual do angolano é conseguir os R$ 15 mil necessários para a compra de novos bilhetes aéreos para ele e o filho. De acordo com Zacharias Calil, após o segundo procedimento cirúrgico, Arão vai precisar de mais 30 dias de repouso antes de embarcar. A expectativa é que a cirurgia ocorra até o próximo mês. Por isso, Domingos espera marcar a viagem de volta a Angola para junho. Doações podem ser feitas através do Banco Bradesco, agência 1216-5, conta corrente 1000940-5, em nome de Domingos Bernardo Manuel.

Arão é um garoto que efetivamente só começou sua infância no Brasil. Como a família é muito pobre, dos seis meses aos seis anos ele viajou sozinho com o apoio de uma organização não-governamental subsidiada pelo governo de Angola, para três países – África do Sul, Alemanha e Cuba – em busca de tratamento. Com o tumor avançando no braço esquerdo, ele foi crescendo sem brincadeiras de criança sob o risco de sangramentos. Ele também teve que interromper a vida escolar.

Sem obter sucesso em suas peregrinações, o menino alcançou a mídia de Luanda por força da coragem do pai que não mediu esforços por uma resposta para o problema do filho. Foi na internet que descobriu o médico Zacharias Calil e com o apoio de empresários de Luanda chegou a Goiânia. Por força de um acordo bilateral entre Brasil e Angola, Arão começou o tratamento pelo SUS. Inicialmente ele recebeu injeções de um medicamento desenvolvido e patenteado pelo médico para reduzir a tumoração, mas intervenções mais severas foram necessárias.

