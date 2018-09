Cidades Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto é retomada após quase 2 anos A Saneago informa que as obras de implantação do chamado tratamento secundário foram retomadas na primeira quinzena de julho

Tanto a ação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), acatada pela Justiça, quanto a perícia da Delegacia Estadual do Meio Ambiente (Dema), que embasou o pedido, apontam a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Hélio Seixo de Britto como solução para que o esgoto de Goiânia seja tratado de maneira mais efetiva. A Saneago informa que as obras de imp...